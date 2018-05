Italien versinkt - mal wieder - im politischen Chaos. Während sich alles auf das angeblich drohende Platzen des Euros fokussiert, sehe ich auch drei positive Effekte für die deutsche Wirtschaft und viele Aktien. Wir sind es ja gewohnt Dass es in Italiens Politik manchmal eher wie im Zirkus zugeht, wissen wir nicht erst seit Berlusconis Zeiten. Nach einer nur kurz währenden vernünftig wirkenden Phase mit Ministerpräsident Matteo Renzi rücken seit Ende 2016 die Haushalts- und Schuldenprobleme des Landes wieder verstärkt in den Fokus. Italien gilt heute für viele Experten als eines der größten Risiken, was den nächsten Auslöser einer Wirtschaftskrise ...

