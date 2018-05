Der Automatisierungsspezialist Isra Vision schaut sich nach Übernahmen um. Mehrere Akquisitionsobjekte befänden sich in intensiver Analyse, bei einem davon seien die Verhandlungen bereits fortgeschritten, teilte der TecDax-Neuling am Mittwoch mit. Bei positiven Prüfergebnissen könnte es bereits im laufenden Geschäftsjahr zu einem Abschluss kommen.

Im ersten Halbjahr 2017/2018 konnte das Unternehmen, das unter anderem Oberflächeninspektion mit industrieller Bildverarbeitung anbietet, kräftig wachsen. Der Umsatz legte in den sechs Monaten bis Ende März um 10 Prozent auf 64,7 Millionen Euro zu. Vor Steuern verdiente Isra Vision 12,7 Millionen Euro, was einem Plus von 11 Prozent entspricht. Der Gewinn je Aktie legte um 15 Prozent auf 2,05 Euro zu. Angekurbelt wurden die Geschäfte von einer guten Nachfrage aus Asien und Nordamerika.

Die Prognose für das laufende Jahr wurde bestätigt. Danach soll der Umsatz um rund 10 Prozent steigen, die Margen mindestens stabil bleiben./she/fba

ISIN DE0005488100

