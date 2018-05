Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bayer von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die US-Behörden hätten endlich der Übernahme des amerikanischen Saatgut- und Agrarchemie-Riesen Monsanto zugestimmt, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwartet nun, dass die Leverkusener in den nächsten Wochen die angekündigte Kapitalerhöhung zur Finanzierung des Deals durchführen. Die Kapitalmaßnahme sollte aber für Anleger kein Grund sein, um beim Einstiegszeitpunkt zu taktieren./la/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-05-30/08:36

ISIN: DE000BAY0017