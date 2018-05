Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Unicredit wegen etwas trüberer Aussichten für das laufende Jahr von 22 auf 18 Euro gesenkt. Die Einstufung beließ Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie aber unter anderem angesichts der starken Verluste infolge der durch die politische Lage in Italien ausgelösten Marktturbulenzen auf "Strong Buy". Der Kursabsturz sei überzogen und gehe vom schlechtesten Ausgang einer Neuwahl aus. Ibrahim geht davon aus, dass es nicht so schlimm kommen wird und die Neuwahlen den Weg für einen EU-Austritt ebnen. Die Aktie der Unicredit verlor in den vergangenen fünf Handelstagen wegen der politischen Unsicherheiten rund 16 Prozent auf 13,97 Euro. Gemessen am neuen CFRA-Kursziel hat das Papier damit ein Potenzial von knapp 29 Prozent./zb/la Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-05-30/08:38

ISIN: IT0005239360