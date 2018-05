Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Bayer nach der US-Genehmigung für die Monsanto-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Die Zustimmung des US-Justizministeriums sei die wichtigste Hürde gewesen, schrieb Analyst Tim Race in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun dürften die Kartellbehörden in Mexiko und Kanada in Kürze ebenfalls ihr Okay geben, so dass der Deal bereits in den kommenden ein bis zwei Wochen abgeschlossen werden könne. Der Pharma- und Agrarcheniekonzern dürfte nun in den kommenden Tagen die erwartete Kapitalerhöhung im Volumen von rund 6 Milliarden Euro ankündigen./edh/la

Datum der Analyse: 30.05.2018

ISIN DE000BAY0017

