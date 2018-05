Als Paragon im September 2017 den Börsengang der erfolgreichen Tochter Voltabox bekannt gab, gingen die Aktien weg wie warme Semmeln. Nur sieben Monate später warfen die Anleger ihre die Papiere wie faules Obst auf den Markt - die Paragon-Aktie stürzte von 80 Euro bis auf 52 Euro ab. Fast 100 Millionen Euro Börsenwert, innerhalb von nur drei Tagen weggewischt.Auslöser des Kurseinbruchs war die Meldung, wonach sich Paragon in eine KGaA, also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, umwandeln werde. Rechtfertigt das aber einen Kurseinbruch von 35 Prozent?Warum aber hat Paragon diesen Schritt gewählt? Die Familie Frers müsste in der AG-Form weiterhin jede Kapitalerhöhung voll mit zeichnen, will man nicht verwässert werden. Aktuell hält man 50 Prozent plus eine Aktie. Das ist sicherlich auch eine finanzielle Frage. Diesem Konflikt geht Paragon mit der Rechtsform der KGaA aus dem Weg.

Den vollständigen Artikel lesen ...