DAX - Von wegen Pullback (Deutsche Bank Morning Daily) Tendenz: Abwärts /Seitwärts Rückblick: Nach dem Scheitern am Widerstandsbereich um 13.170 Punkte ging der DAX in eine steile Abwärtsbewegung über, die zunächst nach einem übergeordneten Rücklauf an die frühere Barriere bei 12.660 Punkten aussah. Doch mit dem Ende einer kurzen Erholung an der Hürde bei 13.020 Punkten setzte sich am vergangenen Montag ein Abverkauf in Gang, der direkt unter die Unterstützungen bei 12.720 und 12.660 Punkten führte. Erst bei 12.580 Punkten konnte der Einbruch vorübergehend gestoppt werden und eine minimale Erholung starten. Die Gefahr ist somit hoch, dass der DAX in den nächsten Tagen auch deutlich unter 12.660 Punkte...

Den vollständigen Artikel lesen ...