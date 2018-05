Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 125 auf 135 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Market-Perform" belassen. Der US-Softwarehersteller habe ein starkes Wachstum verzeichnet, schrieb Analyst Mark Moerdler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies ändere aber nichts an seiner skeptischen Haltung, ob Salesforce langfristig deutlich profitabler werden könne./edh/tih Datum der Analyse: 30.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-05-30/08:52

ISIN: US79466L3024