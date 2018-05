W Green Pay (WGP), die Blockchain von HOOXI, der von der koreanischen Regierung unterstützten Treibhausgas (THG)-Reduzierungskampagne, schlägt neue Wege ein, um Einzelpersonen zur Reduzierung der THG zu ermutigen. Obgleich es bereits THG-Reduzierungsinitiativen gibt, ist HOOXI die erste, die Einzelpersonen direkt für ihren Beitrag zur THG-Reduzierung belohnt. HOOXI präsentiert die erste Blockchain als Beitrag zur Aktivierung des Belohnungssystems und zur Unterstützung der laufenden Belohnungsverteilung an Einzelpersonen.

Youree Lee (third from left), CEO of W-Foundation, along with campaign ambassadors Korean idol group INFINITE members and Korean government officials, during the HOOXI Campaign Committee Inauguration Ceremony at The National Assembly of Republic of Korea on 26th April 2018. PHOTO: W-FOUNDATION