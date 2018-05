FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert im frühen Handel am Mittwoch 86 Ticks auf 162,45 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,06 Prozent und das -tief bei 162,38 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 53.926 Kontrakte. Der BOBL-Futures verliert 39 Ticks auf 132,86 Prozent. Nach der massiven Flucht in den "sicheren Hafen" Bundesanleihen überrascht die Korrektur nicht, insbesondere da sich im frühen Geschäft eine Stabilisierung an den italienischen Anleihenmärkten abzeichnet. Die DZ Bank rechnet mit einer weiter hohen Volatilität bei Bund-Futures. Die nächsten Unterstützungen liegen bei 161,79 und 161,34.

May 30, 2018 02:32 ET (06:32 GMT)

