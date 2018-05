APA ots news: WIFO - Österreichische Wirtschaft wächst weiterhin kräftig: 0,8 Prozent im I. Quartal 2018

Wien (APA-ots) - Gemäß der aktuellen Quartalsrechnung des WIFO

expandierte das BIP in Österreich im I. Quartal 2018 gegenüber dem

Vorquartal um 0,8 Prozent (IV. Quartal 2017: 0,9 Prozent). Damit

setzte sich das hohe Expansionstempo der Wirtschaft seit über einem

Jahr fort. Die Nachfrage der privaten Haushalte stieg abermals

kräftig. Auch die Investitionsnachfrage und der Außenhandel lieferten

erneut einen positiven Wachstumsbeitrag. Ebenso blieb die

Industriekonjunktur weiterhin stark.

Das österreichische BIP wuchs im I. Quartal 2018 um 0,8 Prozent

gegenüber der Vorperiode (nach jeweils 0,9 Prozent im III. und IV.

Quartal 2017). Das unbereinigte BIP lag um 3,4 Prozent über dem

Niveau des Vorjahres. Wie bereits in der WIFO-Schnellschätzung von

Ende April ausgewiesen, setzte sich die hohe wirtschaftliche Dynamik

im I. Quartal fort. Die aktuelle Rechnung ergibt gegenüber der

Schnellschätzung eine leichte Aufwärtsrevision (0,3 Prozentpunkte im

Vorjahresvergleich).

Die saison- und arbeitstagsbereinigte BIP-Veränderungsrate

(Kennziffer laut Eurostat-Vorgabe) stieg um 0,8 Prozent (+0,1

Prozentpunkt gegenüber der Schnellschätzung). Damit war das Wachstum

im I. Quartal in Österreich doppelt so hoch wie jenes von Eurostat

für den Euro-Raum sowie für die EU 28 Mitte Mai veröffentlicht.

Abbildung 1: Entwicklung des realen Bruttoinlandsproduktes - auf

der WIFO-Website

([https://www.wifo.ac.at/publikationen/pressenotizen]

(https://www.wifo.ac.at/publikationen/pressenotizen))

Sowohl die Binnennachfrage als auch die Außenwirtschaft trugen

positiv zum Wachstum der österreichischen Wirtschaft bei. Die

anhaltende Verbesserung am Arbeitsmarkt sowie eine sehr optimistische

Konsumentenstimmung spiegeln sich auch in der Ausgabenbereitschaft

der österreichischen Konsumenten und Konsumentinnen wider. Der Konsum

bildet somit auch im I. Quartal eine stabile Wachstumsstütze. Die

privaten Konsumausgaben (einschließlich privater Organisationen ohne

Erwerbszweck) expandierten um 0,4 Prozent, die öffentlichen

Konsumausgaben um 0,3 Prozent.

Übersicht 1: Ergebnisse der vierteljährlichen

Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung - auf der WIFO-Website

([https://www.wifo.ac.at/publikationen/pressenotizen]

(https://www.wifo.ac.at/publikationen/pressenotizen))

Auch die Bruttoanlageinvestitionen (Ausrüstungs- und

Bauinvestitionen) wuchsen im I. Quartal 2018 mit 0,9 Prozent

weiterhin robust, wobei hier die Dynamik der Ausrüstungsinvestitionen

leicht nachließ (+1,4 Prozent nach +1,9 Prozent im IV. Quartal 2017).

Vor allem bei den Fahrzeuginvestitionen war eine Abschwächung zu

beobachten. Die Nachfrage nach Maschinen und Elektrogeräten verlief

hingegen weiterhin gut. Starke Impulse kamen auch von den

Bauinvestitionen (+0,7 Prozent).

Der Außenhandel lieferte im I. Quartal 2018 erneut einen positiven

Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum, wobei sowohl bei den

Exporten (+0,9 Prozent nach +1,6 Prozent im IV. Quartal 2017), als

auch bei den Importen (+0,6 Prozent nach +1,1 Prozent) die Dynamik

zuletzt etwas abnahm.

Der Boom in der Industrie hielt im aktuellen Quartal an. In der

Sachgütererzeugung stieg die Wertschöpfung mit 2,3 Prozent ebenso

stark wie im Durchschnitt des Jahres 2017. Auch von der Bauwirtschaft

kamen erneut positive Impulse (+0,5 Prozent nach +0,9 Prozent im IV.

Quartal 2017). Die Dienstleistungsbereiche unterstützen das

Wirtschaftswachstum ebenfalls. Die Wertschöpfung im Handel stieg um

0,2 Prozent, in der Beherbergung und Gastronomie um 0,5 Prozent. Im

Bereich der freiberuflichen, wissenschaftlichen, technischen und

sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen wurde sie um 1 Prozent

ausgeweitet.

Rückfragehinweis:

Rückfragen bitte am Mittwoch, dem 30. Mai 2018, zwischen 9 und 12 Uhr an

Dr. Jürgen Bierbauer-Polly, Tel. (1) 798 26 01/239, juergen.bierbaumer-polly@wifo.ac.at,

Mag. Sandra Bilek-Steindl, Tel. (1) 798 26 01/244, sandra.bilek-steindl@wifo.ac.at

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0021 2018-05-30/09:00

AXC0069 2018-05-30/09:06