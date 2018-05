(JK-Trading.com) - Der DAX ist am Dienstag bis in die Region um 12.600 Punkte verkauft worden, hat nahezu seine kompletten Mai-Gewinne wieder hergegeben. Initiiert wurde diese Bewegung durch die weiterhin politisch instabile Lage in Italien, 2-jährige italienische Zinsen stiegen auf Tagesbasis über 1% und somit stärker als zu Hoch-Zeiten der europäischen Schuldenkrise ...

