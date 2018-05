Die Commerzbank hat Merck KGaA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 100 Euro angehoben. Analyst Daniel Wendorff begründete seine ausgesprochene Kaufempfehlung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit zwei wichtigen Aspekten: Zum Einen mit erwarteten Fortschritten in der Produkt-Pipeline, zum Anderen mit dem starken Wachstum im Life-Science-Bereich. Dieses sei der wichtigste Antreiber für eine von ihm erwartete positive Gewinnwende im Jahr 2019./tih/bek

Datum der Analyse: 30.05.2018

ISIN DE0006599905

AXC0074 2018-05-30/09:13