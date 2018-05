Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Bayer nach der grundsätzlichen Freigabe der Monsanto-Übernahme durch die US-Kartellbehörden auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Für die verlangten Verkäufe benötigten die Leverkusener laut eigenen Angaben etwa zwei Monate, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus könne sich also nun ganz auf die Finanzierungsstruktur und die Höhe der avisierten Kapitalerhöhung richten. Er erwartet sie im niedrigen bis mittleren einstelligen Milliarden-Euro-Bereich./ag/tih

Datum der Analyse: 29.05.2018

ISIN DE000BAY0017

AXC0076 2018-05-30/09:14