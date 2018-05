Die Schweizer Großbank UBS hat die Puma-Aktien mit "Buy" und einem Kursziel von 550 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Anleger unterschätzten das Gewinnpotenzial des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Speirs verwies unter anderem auf die bis dato erfolgte Restrukturierung des Unternehmens sowie die breite und innovative Produktpalette. Zudem könnte Puma mit der Vorlage der Halbjahreszahlen Ende Juli seine Jahresziele anheben, hieß es mit Blick auf die jüngst günstige Wechselkursentwicklung./la/tih

Datum der Analyse: 30.05.2018

ISIN DE0006969603

AXC0077 2018-05-30/09:14