Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Die Fahrzeuge werden ausschließlich über Ford Stores ausgeliefert - ein Großteil des für Deutschland zur Verfügung stehenden Kontingents ist bereits verkauft



- Ford feiert mit dem neuen Mustang Bullitt[TM] das 50. Jubiläum des gleichnamigen Filmklassikers mit dem legendären "King of Cool" Steve McQueen



- 5,0-Liter-V8 des Mustang Bullitt[TM] leistet 338 kW (460 PS); maximales Drehmoment: 529 Nm; 6-Gang-Schaltgetriebe mit neuer Drehzahlanpassung ab Werk



- Serienausstattung mit Premium-Soundsystem B&O PLAY, sprachsteuerbares Ford SYNC3-System, Premium-Polsterung und 19-Zoll-Leichtmetallräder



- Ford bietet den Mustang Bullitt[TM] im klassischen Montana-Grün Metallic an, er ist auf Wunsch auch in Iridium-Schwarz Mica erhältlich



Jetzt hat auch der neue Ford Mustang Bullitt[TM] einen Preis: Die der europäischen Öffentlichkeit im März 2018 in Genf vorgestellte limitierte Edition, eine Hommage an den vor genau 50 Jahren veröffentlichten Hollywood-Klassiker "Bullitt" mit einer der längsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichte, kostet in Deutschland ab 52.500 Euro. Die Fahrzeuge werden ausschließlich über Ford Stores ausgeliefert - ein Großteil des für Deutschland zur Verfügung stehenden Kontingents ist bereits verkauft. Die Produktion für den europäischen Markt läuft im Juni an, die Auslieferung an die Kunden beginnt im August.



Der neue Ford Mustang Bullitt[TM] zitiert zahlreiche Details des Mustang Fastback GT390 aus dem Jahre 1968, der zusammen mit Titelheld Steve McQueen die Hauptrolle in dem legendären Kinofilm spielte. Hierzu zählen zum Beispiel die zurückhaltenden Chrom-Akzente um den Kühlergrill und entlang der vorderen Seitenscheiben sowie der nur dieser Sonderedition vorbehaltene schwarze Grill. Genau wie das Film-Original weist der aktuelle Mustang Bullitt[TM] kaum Embleme auf - lediglich mittig am Heck erscheint das Bullitt-Logo. Auf der Beifahrerseite des Armaturenträgers trägt jeder Mustang Bullitt[TM] eine individuelle, nummerierte Plakette anstelle des traditionellen Marken-Emblems.



Der 5,0-Liter-V8-Motor mobilisiert 338 kW (460 PS)



Auch auf technischer Seite ragt der neue Ford Mustang Bullitt[TM] heraus. Sein 5,0 Liter großer V8-Motor mobilisiert 338 kW (460 PS)*1) und damit 7 kW (10 PS) mehr als der Ford Mustang GT. Das maximale Drehmoment beträgt imposante 529 Nm. Möglich machten die Leistungssteigerung ein Open Air Induction System, ein Einlasskrümmer mit einem Drosselklappen-Durchmesser von 87 Millimetern sowie die Motormanagement-Kalibrierung des Shelby Mustang GT350. Auch die aktive Klappenauspuffanlage ist ab Werk an Bord - sie unterstützt das typische Brabbeln des großen V8. Der Mustang Bullitt[TM] beschleunigt in 4,6 Sekunden von null auf 100 km/h.



Die Kraftübertragung übernimmt ein 6-Gang-Schaltgetriebe inklusive der neuen Drehzahlanpassung von Ford. Über die elektronische Motorsteuerung gibt diese Technologie beim Herunterschalten einen kurzen Gas-Stoß. So passt sie einerseits die Motordrehzahl an den jeweils kleineren Gang an und erzielt sehr sanfte, nahtlose Schaltvorgänge. Zum anderen steht sie für den typischen Sound, der einen klassischen V8 beim Herunterschalten charakterisiert.



Geschaltet wird mit einem Billardkugel-Schaltknauf im Bullitt[TM]-Design, so wie ihn auch der "King of Cool" alias Lieutenant Frank Bullitt vom San Francisco Police Department in seinem "Arbeitsgerät" in der Hand hielt, als er Kriminelle durch die Straßen der City jagdte.



Der neue Ford Mustang Bullitt[TM]: umfangreiche Serienausstattung



Der neue Ford Mustang Bullitt[TM] überzeugt mit einer umfangreichen Serienausstattung. Sie umfasst zum Beispiel das Premium-Sound-System B&O PLAY - das mit einer Spitzenleistung von 1.000 Watt und zwölf High-Performance-Lautsprechern auf allen vier Sitzplätzen ein einzigartiges Klangerlebnis vermittelt - oder etwa das zwölf Zoll große digitale Kombi-Instrument. Die Funktionen entsprechen dem Display der Mustang-Serienversion, allerdings zeigt im Mustang Bullitt[TM] der LCD-Bildschirm beim Start nicht das übliche Wildpferd, sondern ein Bild des Fahrzeugs auf grünem Hintergrund. Hinzu kommt das sprachsteuerbare Ford SYNC 3-System mit AppLink und Touchscreen.



Ebenfalls serienmäßig: das Park-Pilot-System hinten mit Rückfahrkamera sowie die klimatisierten Vordersitze mit Premium-Polsterung in Leder-Optik in Schwarz mit grünen Ziernähten (Sitzmittelbahn der Vordersitze in Leder). Auf Wunsch stehen Recaro-Sportsitze ebenfalls in Leder-Optik mit grünen Ziernähten zur Verfügung.



Auf Wunsch lieferbar: das MagneRide-Hochleistungsfahrwerk



Auf Wunsch ist auch für den Bullitt[TM] das MagneRide-Hochleistungsfahrwerk lieferbar. Mithilfe einer Flüssigkeit, die bei Erzeugen eines Magnetfeldes die Viskosität und damit das Dämpfungsverhalten ändert, regelt das System das Ansprechverhalten der Dämpfer. Sie reagieren praktisch in Echtzeit auf wechselnde Straßenverhältnisse. So wird das straffe Handling des Sportwagens optimiert, ohne dass dies mit Nachteilen beim Komfort erkauft werden müsste.



Exklusive 19 Zoll-Leichtmetallräder



Der Bullitt[TM] steht auf exklusiven, 19 Zoll großen Leichtmetallrädern im 5-Speichen-Bullitt[TM]-Design in Schwarz (vorn: 9 J x 19' mit Reifen des Formats 255/40 R 19; hinten: 9,5 J x 19' mit Reifen des Formats 275/40 R 19). Die rot lackierte Bremssättel von Brembo bilden einen markanten farblichen Kontrast dazu.



Zwei Karosserie-Farben



Zwei Karosserie-Farben stehen für den neuen Mustang Bullitt[TM] zur Wahl: Shadow-Black (Iridium-Schwarz Mica) und jenes Dark Highland Green (Montana-Grün Metallic), in dem auch das berühmte Filmauto lackiert war, in dem Steve McQueen unterwegs war.



Neuer Ford Mustang Bullitt[TM] erinnert an die legendäre Verfolgungsjagd



Der neue Ford Mustang Bullitt[TM] ist eine Hommage an den legendären Mustang GT Fastback, der in dem 1968 gedrehten Thriller mit Steve McQueen die automobile Hauptrolle spielte. Die berühmteste Szene des Films - und gleichzeitig die wohl bekannteste Auto-Verfolgungsjagd der Kinogeschichte - ist die zehnminütige Sequenz, in der Lieutenant Frank Bullitt (Steve McQueen) am Steuer eines Mustang GT Fastback zwei Kriminelle durch die Lombard Street und andere abschüssige Straßen von San Francisco jagt. Die gnadenlose Hatz durch die Straßen der Traumstadt am Pazifik zählt für echte Kinofans bis heute zu den größten und besten Szenen des Genres.



Bereits 2001 und 2008 hatte Ford zu Ehren dieses Filmklassikers je eine Mustang Bullitt[TM]-Sonderedition auf die Räder gestellt. Wie die nun dritte Bullitt[TM]-Generation hoben sich auch die beiden vorangegangenen durch leistungsstärkere Triebwerke, klassische Felgen-Designs im Torq Thrust-Stil, exklusive Styling-Merkmale und Karosseriefarben - darunter das aus dem Film bekannte Dark Highland Grün - deutlich von ihren Serien-Pendants ab.



Link auf Bilder



Über den nachfolgenden Link sind Bilder des neuen Ford Mustang Bullitt[TM] abrufbar: http://mustangbullitt.fordpresskits.com



*Kraftstoffverbrauch des Ford Mustang Bullitt[TM] in l/100 km: 16,6 (innerorts), 8,8 (außerorts), 12,4 (kombiniert); CO2-Emissionen (kombiniert): 277 g/km. CO2-Effizienzklasse: G.



1) Hinweis zu Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen: Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren (§ 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung) ermittelt. Die Angaben beziehen sich nicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.



Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nicht-technischen Faktoren beeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitere Informationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.



BULLITT und alle damit zusammenhängenden Charaktere und Elemente © & [TM] Warner Bros. Entertainment Inc. (s18)



Ford-Werke GmbH



Die Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln und Saarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1925 wurden mehr als 40 Millionen Fahrzeuge produziert. Für weitere Informationen zu den Produkten und Dienstleistungen von Ford besuchen Sie bitte www.ford.de



OTS: Ford-Werke GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6955 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6955.rss2



Pressekontakt: Isfried Hennen Ford-Werke GmbH 0221/90-17518 ihennen1@ford.com