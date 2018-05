Die am Wochenende ausgelöste Regierungskrise in Italien hat am Dienstag auch die Finanzmärkte eingeholt. Auf dem Börsenparkett wächst europaweit die Sorge, ob der anerkannte Finanzfachmann Carlo Cottarelli eine tragfähige Übergangsregierung bilden kann - und v.'‰a. die Angst davor, wer nach ihm mit welchem populistischen Mandat in Rom regiert (s. PLATOW Brief). Entsprechend findet ein Ausverkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...