Die Umsatzerlöse der EVN gingen in den ersten sechs Monaten 2017/18 im Jahresvergleich um 4,9 Prozent auf 1.246,0 Mio. Euro zurück. Hauptgründe dafür waren eine Abnahme der thermischen Stromproduktion gegenüber dem hohen Vorjahresniveau, niedrigere Erlöse aus dem Gashandel, der witterungsbedingt geringere Energie- und Netzabsatz in Südosteuropa sowie ein Umsatzrückgang im internationalen Projektgeschäft, wie die Gesellschaft mitteilt. Gegenläufige positive Faktoren - wie zum Beispiel Zuwächse in der erneuerbaren Stromerzeugung und im Wärmeverkauf - konnten den Umsatzrückgang nur teilweise kompensieren.Das EBITDA der EVN nahm um 2,1 % auf 470,8 Mio. Euro ab. Demgegenüber verzeichnete das EBIT im...

