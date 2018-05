Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sachsen meldet Jahresteuerung von 2,2 Prozent

Die höheren Preise für Energie und Lebensmittel lassen die Inflation in Deutschland steigen. In Sachsen legten die Verbraucherpreise im Mai um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zu, nachdem die Preise im April stagniert hatten. Die Jahresteuerung erhöhte sich von 1,6 auf 2,2 Prozent, wie das Statistische Landesamt berichtete.

Deutsche Importpreise deuten auf moderaten Inflationsdruck

Die Importpreise in Deutschland sind im April etwas schwächer gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) berichtete, kletterte der Index der Einfuhrpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Prozent. Ökonomen hatten plus 0,7 Prozent prognostiziert. Insgesamt weisen die Importpreise auf einen moderaten Inflationsdruck.

Deutscher Einzelhandel verbucht überraschenden Umsatzschub

Die Umsätze im deutschen Einzelhandel sind im April wesentlich stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf Basis vorläufiger Daten mitteilte, wuchsen die Umsätze nach Abzug der Inflation um 2,3 Prozent gegenüber dem Vormonat. Ökonomen hatten lediglich plus 0,9 Prozent prognostiziert. Für März wurde der monatliche Rückgang auf 0,4 (zunächst: 0,3) Prozent revidiert.

Österreichs Wirtschaft setzt strammes Wachstum fort

Die österreichische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2018 ihr strammes Wachstum fortgesetzt. Wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Die Statistiker bestätigten damit die Schnellschätzung vom 27. April. Im vierten Quartal 2017 war die Wirtschaft um 0,9 Prozent gewachsen.

Seehofer entschuldigt sich für Bremer Asylaffäre

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich für die Vorgänge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in Bremen entschuldigt. Es handele sich um einen "handfesten und schlimmen Skandal", sagte Seehofer nach über fünfstündigen Beratungen des Bundestagsinnenausschusses in Berlin. Dafür wolle er sich "namens der Bundesregierung" bei der Bevölkerung entschuldigen.

Beratung des Innenausschusses zur Bremer Asylaffäre lässt viele Fragen offen

Auch nach den Beratungen des Bundestagsinnenausschusses zur Bremer Asylaffäre bleiben noch viele Fragen zu den Vorgängen in der Hansestadt offen. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) nahm nach Angaben von Teilnehmern auf der mehrstündigen Sitzung ausführlich Stellung zu den Geschehnissen in der Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf). Der CDU-Innenpolitiker Armin Schuster sprach von einem bundesweit bislang einmaligen "Asylbetrug".

Heftige Unwetter machen Teilen Deutschlands zu schaffen

Vor allem über dem Westen Deutschlands sind heftige Unwetter niedergegangen. Im nordrhein-westfälischen Wuppertal stürzte aus zunächst unklarer Ursache das Dach einer Tankstelle ein, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt 14 Fahrzeuge standen darunter, als es zur Seite kippte und auf den Asphalt krachte. Ein Fahrer, auf dessen Auto das Dach stürzte, konnte sich leicht verletzt retten. Die Polizei ermittelt.

Katalanischer Regionalpräsident kommt Madrid mit neuem Kabinett entgegen

Der neue katalanische Regionalpräsident Quim Torra ist Madrid mit der Auswahl der Minister für seine Regierung entgegengekommen. Torra unterzeichnete einer Mitteilung zufolge ein neues Dekret zur Bildung einer Regionalregierung, das keine Kabinettsmitglieder mehr aufführt, die im Gefängnis sind, von der spanischen Justiz verfolgt werden oder im Exil leben.

Russland weist im UN-Sicherheitsrat Schuld an MH17-Abschuss zurück

Russland hat erneut eine Verantwortung für den Abschuss von Flug MH17 über der Ukraine vom Juli 2014 zurückgewiesen. "Wir können die gegenstandslosen Schlussfolgerungen des JIT nicht akzeptieren", sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebensia bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates mit Blick auf das von den Niederlanden geleitete internationale Ermittlerteam zu dem Abschuss.

Russischer Journalist in Kiew erschossen

Der regierungskritische russische Journalist Arkadi Babschenko ist in Kiew erschossen worden. Der 41-Jährige sei in seinem Wohnhaus getötet worden, teilte die Polizei in der ukrainischen Hauptstadt mit. Seine Frau habe Schüsse gehört und ihren Mann blutend auf dem Boden liegend gefunden. Babschenko starb den Angaben zufolge auf dem Weg ins Krankenhaus.

Israel fliegt Angriffe auf 25 weitere Hamas-Ziele

Als Reaktion auf Raketen- und Granatbeschuss aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee in der Nacht zum Mittwoch nach eigenen Angaben neue Luftangriffe auf zahlreiche Ziele in dem Palästinensergebiet geflogen. 25 "militärische Ziele" der radikalislamischen Hamas seien getroffen worden, teilte die Armee mit.

Saudi-Arabien will sexuelle Belästigung unter Strafe stellen

Saudi-Arabien will sexuelle Belästigung künftig unter Strafe stellen. Der Schura-Rat, der das Kabinett berät, habe einen entsprechenden Gesetzentwurf gebilligt, teilten die Behörden mit. Künftig sollen damit Haftstrafen von bis zu fünf Jahren und Geldstrafen von 300.000 Rial (69.000 Euro) möglich sein.

USA: Italien sollte Krise beilegen und in Eurozone bleiben

Das US-Finanzministerium hat Italien zur Beilegung der politischen Krise und zum Verbleib in der Eurozone aufgefordert. "Ich denke, es wäre besser, wenn sie die Dinge innerhalb der Eurozone regeln, ohne dort große Veränderungen vorzunehmen", sagte ein ranghoher Mitarbeiter des US-Finanzministeriums. Er sei "sicher, dass die Italiener die Möglichkeit haben, das zu tun". Sein Ministerium beobachte die Entwicklung genau, sehe derzeit aber keine unmittelbare Gefahr für die Stabilität des Finanzsystems generell.

USA treiben Vorbereitungen für Gipfel zwischen Trump und Kim voran

Die US-Regierung treibt ihre Vorbereitungen für den anvisierten Gipfel zwischen Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un trotz zwischenzeitlicher schwerer Irritationen zwischen beiden Ländern voran. Ihre Regierung bereite das Treffen weiterhin "aktiv" vor, teilte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, in Washington mit.

USA fordern Sitzung des Sicherheitsrats zu Mörserangriffen auf Israel

Die USA haben wegen der Granaten-Angriffe radikaler Palästinenser auf Israel eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats beantragt. Der Sicherheitsrat müsse Stellung beziehen zu der "jüngsten Runde von Gewalt gegen unschuldige israelische Zivilisten", erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Die Führung der Palästinenser müsse "zur Rechenschaft gezogen werden".

Gouverneur von Missouri kommt mit Rücktritt möglicher Amtsenthebung zuvor

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Missouri, Eric Greitens, hat im Zuge eines Sex-Skandals und möglicher Verstöße gegen die Wahlkampffinanzierung seinen Rücktritt erklärt. Der Republikaner kam mit seiner Rücktrittsankündigung einer möglichen Amtsenthebung zuvor, über die das von seiner Partei kontrollierte Parlament von Missouri beriet.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Privater Konsum Apr -1,5% gg Vm; +0,2% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Apr PROGNOSE +0,1% gg Vm; +1,8% gg Vj

Japan/Einzelhandelsumsatz Apr +1,6% gg Vorjahr

Japan/Einzelhandelsumsatz Supermärkte Apr -0,8% gg Vj

