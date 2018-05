Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-30 / 09:01 *PRESSEMITTEILUNG* *kapilendo baut Investorenbetreuung aus * *Neuer Leiter Institutional Sales kommt aus dem Asset Management * Berlin, 30. Mai 2018. kapilendo baut das Geschäft mit institutionellen Anlegern weiter aus. Ab sofort unterstützt Veith Riebow den etablierten Mittelstandfinanzierer aus Berlin in der Investorenbetreuung. Der 32-Jährige übernimmt in seiner neuen Position den strategischen und operativen Ausbau des institutionellen Geschäfts. Er verantwortet die Anbindung institutioneller Investoren und deren Betreuung. "Wir erfahren aktuell eine stark steigende Nachfrage seitens institutioneller Investoren. Wir freuen uns mit Veith Riebow einen Experten an Board zu haben, der seine ganze Kompetenz einbringen und unsere Schlagkraft in der Betreuung institutioneller Investoren deutlich erhöhen wird. War die Mittelstandsfinanzierung in Deutschland vor nicht allzu langer Zeit noch ein reiner Bankenmarkt, wird dieser Markt zunehmend von Family Offices, Pensionskassen, Versorgungswerken und Versicherungen besetzt - alle auf der Suche nach neuen Quellen für laufende Zinseinnahmen", so Christopher Grätz, CEO und Co-Founder der kapilendo AG. "Meine neue Position bei kapilendo bietet mir neben einem hoch professionell geführten Unternehmen, vor allem ein spannendes und sehr dynamisches Aufgabengebiet. Das Finanzierungsinstrument des Direct Lending ist auch in Deutschland auf dem Vormarsch. Wie üblich, sind im Besonderen die USA und UK Vorreiter bei diesem Thema. Aber auch bei unseren eher konservativen Nachbaren aus der Schweiz ist der P2P-Lending Markt schon sehr gut etabliert. Mittlerweile erkennen aber auch immer mehr deutsche Investoren, welche Möglichkeiten diese alternative Assetklasse bietet: neben einer attraktiven und zu klassischen Anlagen weitestgehend unkorrelierten Rendite, eröffnet die Kreditvergabe an kleine und mittelständische Unternehmen die Möglichkeit, nachhaltig an der deutschen Wirtschaftsleistung zu partizipieren", sagt Veith Riebow, Vertriebsleiter Institutional Sales der kapilendo AG. Veith Riebow kommt aus dem Asset Management, wo er bereits für Lupus alpha und Bantleon im institutionellen Vertrieb tätig war. Der gelernte Bankkaufmann hat neben seinem Studium in Professional Banking den Certified Financial Manager (CeFM) und den European Financial Advisor (EFA) abgeschlossen. Seine berufliche Karriere startete Veith Riebow im Private Banking der damaligen BHF-Bank und der Commerzbank. *Über die kapilendo AG * Die kapilendo AG ist ein Full-Service-Anbieter im Bereich Unternehmens-finanzierung und eine der führenden deutschen Crowdinvesting-Pattformen für den Mittelstand. Etablierte Wachstumsunternehmen und kleine und mittelständische Unternehmen erhalten Zugang zu Nachrangkapital und klassischen Krediten durch private Anleger und Investoren. Das Fintech-Start-up hat seinen Sitz in Berlin und wurde im Januar 2015 gegründet. Das Finanzierungsvolumen liegt bei rund 25 Millionen Euro (Stand: Mai 2018). Hauptgesellschafter der kapilendo AG sind die Comvest Holding, die FinLab AG, Engel & Völkers Capital, das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin und mehrere renommierte Business-Angels. *Pressekontakt* Hanna Dudenhausen / kapilendo AG / Joachimsthaler Str. 10 / D-10719 Berlin / Telefon: +49 (0)30 3642857-0 / E-Mail: h.dudenhausen@kapilendo.de / www.kapilendo.de [1] Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/kapilendo/690369.html [2] Bildunterschrift: Veith Riebow, Leiter Institutional Sales Emittent/Herausgeber: kapilendo AG Schlagwort(e): Finanzen 2018-05-30 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 690369 2018-05-30 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d17d46f9911b227ed5c6f6c8326062d1&application_id=690369&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=3b2457a3032d6bc03728c6c0b4fdf31c&application_id=690369&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 03:00 ET (07:00 GMT)