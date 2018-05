Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag hat seine Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland angesichts des Handelsstreits mit den USA deutlich gesenkt. Es werde dieses Jahr nur noch mit einem Plus von 2,2 Prozent gerechnet, ein halber Punkt weniger als zuletzt, sagte DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben am Mittwoch in Berlin.

Den vollständigen Artikel lesen ...