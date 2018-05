München (ots) -



Autokreditsummen in Stuttgart ein Drittel höher als in Gelsenkirchen



Im Bundesschnitt leihen sich Verbraucher 13.901 Euro für den Autokauf Besonders häufig nehmen Bremer und Wuppertaler Kredite für ein Fahrzeug auf



Stuttgarter leihen sich für den Autokauf am meisten Geld von der Bank. Kunden aus der Baden-Württembergischen Landeshauptstadt schlossen 2017 Autokredite in Höhe von 16.753 Euro ab. Das sind 34 Prozent mehr als Gelsenkirchener aufnahmen (12.465 Euro). Im Bundesdurchschnitt liehen sich CHECK24-Kunden für ihr Wunschfahrzeug 13.901 Euro und zahlten dafür einen effektiven Jahreszins von 3,04 Prozent.*)



"Verbraucher, die online einen günstigen Autokredit abschließen und ihren Pkw bar bezahlen, sparen doppelt", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Denn in der Bankfiliale werden höhere Zinsen fällig. Außerdem gewähren viele Autohändler bei Barzahlung einen deutlichen Preisnachlass."



Bremer schließen vergleichsweise häufig einen Autokredit ab, Bochumer selten



Bremer nahmen vergleichsweise häufig ein Darlehen für die Finanzierung eines Fahrzeugs auf. Der entsprechende Indexwert liegt 28 Prozent über dem Bundes¬durchschnitt.**) Auch in Wuppertal liehen sich Verbraucher häufiger Geld für einen Wagen als im Rest Deutschlands (+27 Prozent).



Bochumer schlossen 26 Prozent seltener einen Autokredit ab als Verbraucher im Bundesschnitt. Auch Dresdner benötigten vergleichsweise selten einen Autokredit (-25 Prozent). Bei Verbraucherfragen beraten mehr als 200 Kreditexperten Verbraucher, die Fragen zu einem Autokredit haben, erhalten bei den über 200 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen.



*)Datengrundlage: alle Autokreditabschlüsse 2017, ungeachtet der Laufzeit oder eines Merkmals aufseiten des Kreditnehmers.



**)Index: Anteil über CHECK24 abgeschlossene Autokredite je Stadt im Verhältnis zu Fahrzeugzulassungen für Pkw je Stadt (Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt: http://ots.de/GPUCbo; Stand: 01.01.2018)



