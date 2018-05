FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

B7P XFRA ZAE000093183 RAUBEX GROUP LTD RC -,01 0.023 EUR

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.096 EUR

BXE XFRA BMG162581083 BROOKFIELD RENEW.PART.UTS 0.424 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.044 EUR

M04 XFRA KYG607441022 MGM CHINA HLDGS LTD HD 1 0.011 EUR

7C4 XFRA CA15713J1049 CES ENERGY SOLUTIONS 0.002 EUR

KC1A XFRA US48668G2057 KCELL JSC GDR REG S 0.154 EUR

HUEC XFRA US4435106079 HUBBELL INC. DL-,01 0.667 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.066 EUR

UNP XFRA US9078181081 UNION PAC. DL 2,50 0.632 EUR

TEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.078 EUR

SUU XFRA US8679141031 SUNTRUST BANKS INC. DL 1 0.346 EUR

6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.675 EUR

RCK XFRA US7745151008 ROCKY BRANDS INC. 0.104 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.052 EUR

PWI XFRA US7392761034 POWER INTEGRATIONS DL-001 0.139 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.048 EUR

NWL XFRA US6512291062 NEWELL BRANDS INC. DL 1 0.199 EUR

K3U XFRA CA9889091075 ZCL COMPOSITES INC. 0.218 EUR

MNK XFRA US6031581068 MINERALS TECHS DL-,10 0.043 EUR

MEZ XFRA US5894331017 MEREDITH CORP. DL 1 0.472 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.364 EUR

ELAA XFRA US5184391044 ESTEE LAUDER COS A DL-,01 0.329 EUR

DJ4A XFRA US4967191051 KINGSTONE CO.INC. DL 1 0.087 EUR

HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.892 EUR

HAR XFRA US4128221086 HARLEY-DAVID.INC. DL -,01 0.320 EUR

G7A XFRA US4005011022 GR.AERO.D.CEN.NOR.B ADR/8 1.414 EUR

71G XFRA US381427AA15 GOLDM.SACHS CAP.II PFD

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.693 EUR

FA1 XFRA US3030751057 FACTSET RESH SYS DL-,01 0.554 EUR

EWZ XFRA US2787152063 EBIX INC. DL-,10 0.065 EUR

DOV XFRA US2600031080 DOVER CORP. DL 1 0.407 EUR

CFZ XFRA US2298991090 CULLEN/FROST BANKE.DL-,01 0.580 EUR

CZN XFRA US2243991054 CRANE CO. DL 1 0.303 EUR

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50 0.156 EUR