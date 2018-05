Wall Street gestern unter Druck. ITA40 und DE30 mit deutlichen Kursrückgängen. EUR-Abwertung/USD-Aufwertung weiterhin aktiv (1,1578). Gold kämpft an 1.300 USD-Marke. Die politische Lage in Italien bleibt weiterhin ungelöst und sorgt an den Finanzmärkten entsprechend für Unsicherheiten. Präsident Matarella entschied sich dazu, die Nominierung des eurospektischen Finanzministers zu blockieren. Daraufhin scheiterte die angestrebte neue Regierung zwischen der populistischen 5-Sterne-Bewegung und der rechtextremen Lega. Doch nun erweist sich auch die Bildung einer Übergangsregierung als äußerst schwierig. Der Wirtschaftsexperte Cottarelli wurde hier auserwählt, um die Verantwortung für die Umsetzung zu übernehmen. Allerdings geriet dieser seit der Ankündigung unter starke Kritik. Die beiden populistischen Parteien riefen sogar italienische Bürger auf, am Wochenende gegen Präsident Mattarella zu protestieren. "Es wäre für ihn sinnlos, vor das Parlament zu treten, wenn er nur eine Handvoll Stimmen erhalten würde" ...

