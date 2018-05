Zu einer zaghaften Erholung hat der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch angesetzt. Der Dax legte im frühen Handel um 0,16 Prozent auf 12 686,53 Punkte zu. In den vergangenen beiden Tagen hatte er wegen der politisch unsicheren Lage in Italien rund 2 Prozent eingebüßt. Die Sorgen um Italien haben sich ein wenig gelegt, die am Vortag eingebrochenen Kurse der Staatsanleihen des Landes erholten sich am Morgen ebenfalls etwas.

"Trotzdem hat sich der Börsenhimmel in den letzten Tagen doch deutlich eingetrübt", warnte Experte Christoph Geyer von der Commerzbank. Der Dax drohe nun aus im März begonnenen Aufwärtstrend nach unten herauszufallen. Auch die hohen Börsenumsätze während der jüngsten Kursverluste seien Besorgnis erregend, sagte der Aktienexperte.

Leicht im positiven Terrain zeigten sich auch die Nebenwerte: Der MDax der 50 mittelgroßen Werte stieg um 0,18 Prozent auf 26 327,51 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax legte um 0,07 Prozent auf 2782,46 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab dagegen um 0,12 Prozent auf 3423,95 Zähler nach.

Rückenwind erhielt der Dax von Bayer. Jetzt haben auch die US-Behörden der umgerechnet rund 54 Milliarden Euro schweren Übernahme des Saatgut- und Agrarchemie-Riesen Monsanto zugestimmt. Zwar müssen Mexiko und Kanada noch zustimmen, die Transaktion gilt aber als sicher. Es ist die größte Übernahme eines deutschen Unternehmens im Ausland. Bayer-Aktien stiegen um 1,86 Prozent. Die Banken Goldman Sachs und UBS bestätigten die Aktie mit "Buy", UBS erhöhte zudem das Kursziel um 10 auf 130 Euro.

Allerdings muss Bayer mehr Geschäftsanteile an den Rivalen BASF verkaufen als ursprünglich erwartet. Auf umgerechnet 7,6 Milliarden Euro beläuft sich der Kaufpreis. Insgesamt geht ein Umsatzvolumen von 2,2 Milliarden Euro von Bayer an BASF. Aktien von BASF legten leicht zu.

Größter Kursgewinner im Dax mit einem Plus von 2,32 Prozent waren die Aktien der Merck KGaA. Der Kurs profitierte von einer Hochstufung auf "Buy" durch die Commerzbank. Papiere von Linde legten um 1,13 ein Prozent zu, nachdem JPMorgan die zum Umtausch für die Fusion mit Praxair eingereichten Linde-Aktien von "Neutral" auf "Overweight" erhöht hat.

Die Bank HSBC hat die Aktien des Laborausrüsters Sartorius von "Halten" auf "Reduzieren" gesenkt, woraufhin die Papiere 2,36 Prozent einbüßten. Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe für die Papiere des Saatgutproduzenten KWS ließ den Kurs um 5,09 Prozent steigen.

Am Nachmittag dürften die Börsianer einen Blick auf die Konjunktur in den USA werfen. Veröffentlicht werden Daten zur Beschäftigung im privaten Gewerbe im Mai. Sie könnten Hinweise geben auf das konjunkturelle Highlight der Woche, den offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung am Freitag./bek/fba

