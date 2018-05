Berlin (ots) -



General Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, hat am 30. Mai Generalleutnant Karl Müllner von seinem Amt entbunden. Dessen Nachfolger, Generalleutnant Ingo Gerhartz, übernahm und ist der neue Inspekteur der Luftwaffe. Damit endet eine sechsjährige Ära und eine neue beginnt. Mehr als sechs Jahre war Generalleutnant Karl Müllner Inspekteur der Luftwaffe und damit der ranghöchste Soldat dieser Teilstreitkraft.



Besondere Ehre für den ehemaligen Kampfpiloten - Vier Eurofighter und zwei Tornados flogen an der angetretenen Truppe vorbei. Mit dem Vorbeiflug wurde der scheidende Inspekteur und ehemalige Pilot Müllner geehrt.



Der feierliche Appell fand auf dem Gelände des Luftwaffenmuseum in Berlin-Gatow statt.



