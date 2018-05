Gemeinnützige Organisation und globaler Tech-Marktführer fördern Bildung und Karrierechancen in STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Lenovo, ein führendes global aufgestelltes Technologieunternehmen, und NAF, eine gemeinnützige Organisation, die sich auf höhere Schulausbildung konzentriert, gaben heute gemeinsam die Gewinner der NAF-Akademien bekannt, die am vierten jährlich stattfindenden Mobile-App-Entwicklungs-Wettbewerb in Verbindung mit dem Lenovo Scholar Network teilnahmen.

Der Wettbewerb in Verbindung mit dem App-Entwicklungsprogramm weckt das Interesse von benachteiligten High-School-Schülern an den sogenannten STEM-Fächern (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics; entspricht im deutschsprachigen Raum dem Akronym MINT: Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik), während sie die Möglichkeit haben, Kenntnisse im High-Tech-Bereich zu erwerben, um im 21. Jahrhundert erfolgreich zu sein. Im Rahmen des Wettbewerbs entwickeln Schülerteams von rund 100 NAF-Akademien aus dem gesamten Gebiet der USA über mehrere Monate hinweg mobile Apps, die in ihren Klassenzimmern und Gemeinden von Nutzen sind. Jedes Jahr demonstrieren die Schüler, wie sie das im Klassenzimmer Gelernte mit Talent, Innovation und Originalität anwenden, um ein praktisches Problem zu lösen.

Die sechs besten Apps in diesem Jahr sind:

Guardian Defense

Cimarron-Memorial High School, Academy of Information Technology, Las Vegas, Nevada

Bereitet Nutzer auf eine Vielfalt von gefährlichen Situationen vor, um Leben zu retten und die Sicherheit in der Welt verbessern

Human Nature: Puberty Edition

Detroit Institute of Technology at Cody, Detroit, Michigan

Vermittelt Schülern Wissenswertes über den Körper und hilft ihnen, sich während der Pubertät wohlzufühlen

Klinik

Emmett J. Conrad High School, Academy of Engineering, Dallas, Texas

Nutzer erhalten eine Liste von Ressourcen für die Bereiche Gesundheit, Lebensmittel und Bildung, die sich in ihrer Nähe befinden

Lace Up

Cox Mill High School, Academy of Information Technology, Concord, North Carolina

Erlaubt es Nutzern, beim Laufen ihr Tempo zu überwachen

Respirate

Enloe High School, Academy of Health Sciences, Raleigh, North Carolina

Ergänzt die Lungenrehabilitation als besser zugängliche Ressource für Patienten mit COPD und anderen Atemwegserkrankungen

SpeakEZ

Lee County High School, Academy of Engineering, Sanford, North Carolina

Hilft Ängste und Schwierigkeiten bei öffentlichen Auftritten zu überwinden

Die Wahl der Favoriten im Mobile-App-Wettbewerb geht bis zum 10. Juli

Eine aus 200 Preisrichtern bestehende Jury wählte die sechs Gewinner aus Zu den Teilnehmern gehörten Vertreter des Massachusetts Institute of Technology (MIT), Mitglieder aus dem Bildungswesen und Tech-Medien-Bereich, Führungskräfte von Lenovo, Geschäftspartner von NAF, darunter Intel, Moody's und Citi, sowie Absolventen von NAF. Die Gewinnerteams präsentieren ihre Apps bei der Lehrer-Entwicklungskonferenz von NAF, NAF Next 2018, die dieses Jahr in Washington DC vom 8. bis 11. Juli stattfindet.

Die Wahl der "Fan Favorites" geht bis zum 10. Juli. Das Gewinnerteam erhält zudem hochmoderne Technologieprodukte, die von Lenovo gesponsert werden. Die sechs besten Teams und die Möglichkeit zu wählen finden Sie unter Lenovo Scholar Network.

Weitere Informationen über das Lenovo Scholar Network und eine Dokumentation der App-Entwicklungsgeschichte der Schüler finden Sie unter http://lenovoscholars.com/ oder folgen Sie LenovoScholars auf Social Media. Die Partnerschaft zwischen Lenovo und NAF und das Lenovo Scholar Network bestehen seit fünf Jahren. Im Schuljahr 2018-19 nahmen über 6.000 Schüler von NAF-Akademien aus dem gesamten Bundesgebiet der USA teil.

Zitate:

Matt Zielinski, Präsident von Lenovo Nordamerika

"Der Mobile-App-Wettbewerb ist besonders bedeutsam, weil die Schüler kreatives Denken anwenden, um innovative Lösungen für ihre Apps zu entwickeln, die sich mit den Herausforderungen in ihrer Umgebung auseinandersetzen. Wir sind der Meinung, dass sie auf diese Weise dazu inspiriert werden, Studiengänge und Karrieren in STEM-Fächern anzustreben. Lenovo unterstützt mit Stolz die Arbeit von NAF, um Schülern im ganzen Land entscheidende Kenntnisse im Technologiebereich zu vermitteln, zumal diese in Zukunft noch mehr an Bedeutung gewinnen werden."

JD Hoye, Präsident von NAF

"Jedes Jahr sind wir von dem Maß an harter Arbeit und innovativem Denken, das unsere Lenovo-Scholar Network-Schüler in ihre App-Entwicklung investieren, aufs Neue verblüfft. Sie schärfen nicht nur ihre STEM-Kenntnisse und lernen, Führungsrollen im Klassenzimmer zu übernehmen, sondern tragen zum Nutzen der Gemeinschaft bei. Herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerteams 2018 sowie an alle Teilnehmer und ein Dankeschön an Lenovo für sein ungebrochenes Engagement, High-School-Schüler auf die Zukunft vorzubereiten!"

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein 45 Mrd. US-Dollar- Fortune-500-Unternehmen mit der Vision, durch intelligente Geräte und Infrastruktur die das beste Benutzererlebnis schaffen, weltweit führend zu werden. Lenovo stellt eines der weltweit umfangreichsten Portfolios an angeschlossenen Produkten her, darunter Smartphones (Motorola), Tablets, PCs (Thinkpad, Yoga, Lenovo Legion) und Workstations sowie AR/VR-Geräte und intelligente Home-/Office-Lösungen. Lenovos Rechenzentrumslösungen der nächsten Generation (ThinkSystem, ThinkAgile) schaffen die Kapazität und Rechenleistung für die Verbindungen, die Wirtschaft und Gesellschaft verändern. Lenovo arbeitet daran, das Andere in jedem zu inspirieren und eine intelligentere Zukunft aufzubauen, in der sich jeder entfalten kann. Folgen Sie uns auf LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, Weibo oder besuchen Sie uns unter http://www.lenovo.com/.

Über NAF

NAF ist ein US-amerikanisches Netzwerk von Führungspersönlichkeiten aus dem Bildungs- und Gemeinwesen und der Wirtschaft, die zusammenarbeiten, um High-School-Schüler auf Hochschule, Karriere und Zukunft vorzubereiten.

NAF beschäftigt sich mit besonders bedürftigen Gemeinden, um die höhere Schulbildung in ein Bildungskonzept zu verwandeln, das branchenspezifische Lehrpläne, praktische Lernerfahrungen und Beziehungen mit Experten aus der Wirtschaft umfasst, und das seinen Höhepunkt in einem bezahlten Praktikum findet. NAF-Akademien ergänzen bestehende Schulsysteme in dem Sinne, dass NAF ein fester Bestandteil eines Plans für höhere Leistungen zu niedrigen Kosten wird. NAF-Akademien legen den Schwerpunkt auf eines von fünf Karrierethemen: Finanzwesen, Gastgewerbe und Tourismus, Informationstechnologie, Ingenieurswissenschaften und Gesundheitswissenschaften. Im Schuljahr 2017-18 haben mehr als 100.000 Schüler 644 NAF-Akademien in 36 US-Bundesstaaten besucht, einschließlich DC und amerikanische Jungferninseln. NAF meldete für das Jahr 2017, dass 97 Prozent der Schüler einen Schulabschluss erwarben, während 90 Prozent der Absolventen planten, eine Hochschulausbildung zu beginnen. Weitere Informationen finden Sie unter http://naf.org.

