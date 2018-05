Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Puma 1.46% MichaelHowards (LITTROCK): ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Puma-Aktien mit "Buy" und einem Kursziel von 550 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die Anleger unterschätzten das Gewinnpotenzial des Sportartikelherstellers, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Speirs verwies unter anderem auf die bis dato erfolgte Restrukturierung des Unternehmens sowie die breite und innovative...

Den vollständigen Artikel lesen ...