Innotech Group AG: Listing DGAP-News: Innotech Group AG / Schlagwort(e): Börsengang Innotech Group AG: Listing 30.05.2018 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. 30. Mai 2018 Zug - Die Innotech Group AG freut sich bekanntzugeben, dass mit der Horizontas FZE ein renommierter Going Public Advisor für das geplante Listing des Unternehmens gewonnen werden konnte. Die Horizontas FZE ist ein unabhängiger Corporate Finance & Strategic Advisor mit Hauptsitz in Dubai und Repräsentanzen in der Schweiz, Deutschland und Spanien. Das Unternehmen bietet einen deutschsprachigen Support bei Notierungsaufnahmen (IPO's), Initial Coin Offerings (ICO's) und vieles mehr an. Der Fokus liegt in der Beratung von Start-Up Unternehmen und börsennotierten Aktiengesellschaften aus dem Small- und Midcap-Bereich sowie Beteiligungsgesellschaften. Über Innotech Group AG: Die Innotech Group AG entwickelt und vertreibt bevorzugt iOS- und Android-Software für Smartphones und Tablets sowie die dazu passende Server-Software. Über den Fortgang, insbesondere die Bekanntgabe des Börsenplatzes und Termin des Listings informieren wir auf der Website der Innotech Group AG. Kontakt Innotech Group AG Ibelweg 18a CH-6300 Zug Switzerlan Fon +41 (0) 41 511 48 20 Fax +41 (0) 41 511 48 22 info@innotechgroup.ch www.innotechgroup.ch 30.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 690565 30.05.2018

