1896 war ein ereignisreiches Jahr. Es waren die ersten modernen Olympischen Spiele in Athen, Griechenland, sowie das erste Mal, dass ein Arzt Strahlung zur Behandlung von Brustkrebs einsetzte. Es ist auch das Jahr, in dem der mittlerweile ikonische Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) entstand. Der 26. Mai kennzeichnet den 122. Geburtstag des Dow - aber, da er auf letzten Samstag gefallen ist, feiern wir einfach jetzt nach. Vieles hat sich in den letzten 122 Jahren verändert In den letzten 122 Jahren hat sich für den meistbeobachteten Index der Börse einiges verändert. Zum Beispiel hatte der ursprüngliche Index, der von Charles ...

