Zürich - Die Schweizer Bauwirtschaft ist mit einem weiteren Umsatzwachstum ins laufende Jahr gestartet. Im ersten Quartal 2018 wurden in der Schweiz für 4,2 Milliarden Franken Gebäude und Strassen gebaut - das sind 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Schweizerische Baumeisterverband (SBV) rechnet allerdings nicht damit, dass der Bau das Wachstum dieses Jahr fortsetzen kann.

Der Umsatzanstieg in den ersten drei Monaten dürfte vorübergehender Natur sein, schreibt der SBV in einer Mitteilung vom Mittwoch. Die Auftragseingänge sowie die Arbeitsvorräte per Ende März lägen ...

