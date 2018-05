BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeskabinett wird sich entgegen der ursprünglichen Planungen am Mittwoch nicht mit der Einsetzung der Kohlekommission befassen. Das geht aus einer Mitteilung des Bundespresseamtes hervor. In dieser aktualisierten Tagesordnung taucht der am Vorabend aufgeführte Punkt "Einsetzung einer Kommission 'Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung'" nicht mehr auf. Zu den Gründen dafür wurden keine Angaben gemacht. Die Kommission soll bis Ende des Jahres ein Datum für den Ausstieg festlegen. Details sind aber in der Regierung umstritten.

May 30, 2018

