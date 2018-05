Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Mai im Vergleich zum Vormonat um 68.000 auf 2,315 Millionen gesunken. Damit liegt sie im Mai auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung.

