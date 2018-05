Weinfelden (ots) - Schweizer Produkte sind ein wichtiger

Bestandteil des Sortiments von Lidl Schweiz. Über 50% des

Gesamtumsatzes erzielt der Nahversorger mit Schweizer Produkten. Lidl

Schweiz hält an diesem Kurs fest und nimmt nun nach Feldschlösschen

mit Rivella ein weiteres typisches Schweizer Markenprodukt in sein

Angebot auf.



Als Schweizer Unternehmen ist es Lidl Schweiz ein wichtiges

Anliegen, die Wertschöpfung grösstenteils in der Schweiz zu behalten.

In Einklang mit seinen Stärken - Qualität und Frische - setzt Lidl

Schweiz auf Schweizer Produzenten und Dienstleister. So profitiert

der Nahversorger von kurzen Transportwegen und den hohen Schweizer

Qualitätsstandards.



Neu im Regal



Schon vor einem Monat wurde mit Feldschlösschen eine starke

Schweizer Marke in das Sortiment aufgenommen. Per 4. Juni kommen

jetzt auch Rivella Rot und Blau in verschiedenen Grössen in die

Regale von Lidl Schweiz. "Seit unserem Markteintritt im Jahr 2009

konnten wir stetig das Vertrauen der Schweizer Lieferanten gewinnen.

Unsere Partnerschaft mit Rivella und Feldschlösschen - zwei

traditionsreichen Schweizer Markenhersteller - ist für uns ein

weiterer Meilenstein", so Reto Ruch, Chief Commercial und Marketing

Officer bei Lidl Schweiz.



Die 0,5l - Variante von Rivella Rot und Blau wird für 1.45 Franken

erhältlich sein und die 1,25l -Variante für 1.99 Franken. Die 0,5l

Flaschen gibt es ausserdem im Sixpack für 8.39 Franken.



In der Schweiz für die Schweiz



Die Investitionen von Lidl Schweiz fliessen grösstenteils an

Schweizer Dienstleister und Produzenten. Mehr als die Hälfte des

Gesamtumsatzes wird mit Schweizer Produkten erzielt. Beim Bau der

Filialen wird vorzugsweise auf Schweizer Dienstleister gesetzt: 85

Prozent der Investitionen in Neu- und Umbauprojekte sind an

Dienstleister aus der Schweiz geflossen. Bei der Filialbelieferung

wird zu 100 Prozent auf Schweizer Transportunternehmen gesetzt.



