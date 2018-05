Vor gut sechs Jahren hatte Google bzw. Alphabet den Software-Riesen Microsoft erstmals beim Börsenwert überholt.



Zurzeit gilt wieder die frühere Reihenfolge: Während Microsoft Corp. an der Börse rund 756 Milliarden Dollar kostet, ist Alphabet Inc. rund 6 Milliarden Dollar leichter.



Die Microsoft-Aktie blieb in den vergangenen zwölf Monaten mit 40 Prozent Kursplus sehr dynamisch; für Alphabet wird immerhin noch + 7,5 Prozent angezeigt.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst