In der Spitze hat die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001) in den letzten zwei Wochen 20 Prozent verloren. Kurz nach der Quartalsbilanz bäumte sich die Aktie auf, erreichte 11,06 Euro, drehte dort aber ab, nachdem dadurch die aus dem Januar stammende, mittelfristige Abwärtstrendlinie touchiert wurde - und sackte durch. Und das nahezu ohne Pause. Der Grund: Zuerst waren es die eigenen Ergebnisse, die nicht gerade positiv aufgenommen wurden, auch und gerade bei den Analysten, von denen einige daraufhin ihre Kursziele senkten. Dann war es letzte Woche die Hauptversammlung der Deutschen Bank, die die Commerzbank zwar nicht betraf, aber die Gesamtstimmung für die Banken drückte. Und das wiederum ging übergangslos in die Sorge über, dass der Einbruch der Anleihen in Italien und Spanien den deutschen Banken Verluste einbringen wird. Was nun nicht falsch wäre, aber nur vorausgesetzt, es käme wirklich zu nachhaltigen und noch umfassenderen Verkäufen dieser Anleihen, die zugleich nicht durch Käufe und damit Kursgewinne bei den zugleich gerade haussierenden deutschen Anleihen ausgeglichen würden. Was ...

