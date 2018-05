flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gingen am Mittwoch durchweg auf Tauchstation. Die stärksten Abgaben mit jeweils 2,51 Prozent gab es bei den Leitindizes der Börsen in Shenzen und Shanghai. Der japanische Nikkei225 verlor 1,52 Prozent auf 22.018,52 Punkte. Die US-Futures tendierten nach Anfangsschwierigkeiten am Morgen überwiegend fester. Der Xetra-DAX eröffnete bei 12.693,33 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Dienstag mit einem Kursabschlag von 1,53 Prozent tief im Minus. Zum Xetra-Handelsschluss standen 12.666,51 Punkte auf der Frankfurter Kurstafel. Der DAX bildete am 26. März 2018 ein Verlaufstief bei 11.726,62 Punkten aus und stieg bis zum 22. Mai 2018 auf ein Zwischenhoch bei 13.204,30 Punkten. Ausgehend von diesem Kursverlauf wären die nächsten übergeordneten Ziele auf der Ober- und Unterseite zu identifizieren. Die nächsten übergeordneten Widerstände wären bei den Marken von 12.855 und 13.204 Punkten zu finden, während die Unterstützungen bei 12.640/12.466 und 12.291 Punkten zu ermitteln wären. Technisch überverkauft ist der DAX gemäß des RSI-Indikators auf Tagesbasis übrigens noch nicht.

