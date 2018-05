FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem Kursdebakel des Vortages stabilisieren sich die europäischen Börsen am Mittwoch zunächst. Schützenhilfe kommt vom italienischen Rentenmarkt, wo die Renditen etwas zurückkommen. Am Vortag hatten italienische Anleihen den schwersten Ausverkauf seit 25 Jahren erlebt und neben den Aktienkursen in Mailand auch die Nachbarbörsen und die US-Märkte mit nach unten gerissen. Am Morgen liegt die italienische Zehnjahresrendite bei knapp 3,04 Prozent und damit etwas unter dem Stand des Vorabends, nachdem sie in der Spitze am Dienstag ein Vierjahreshoch von 3,35 Prozent erreicht hatte.

Sollten die Renditen stärker fallen, sehen Händler auch Erholungspotenzial für europäische Aktien. Im frühen Geschäft steigt der DAX um 0,3 Prozent auf 12.703 Punkte, der Euro-Stoxx-50 wird mit 3.428 fast unverändert gehandelt. Mit den fallenden Italienrenditen steigt die Börse in Mailand mit plus 0,9 Prozent besonders deutlich.

Im Handel zeigt man sich skeptisch, ob der Ausverkauf ausgestanden ist. Das fundamentale Umfeld bleibe sehr angespannt, weil die politische Krise in Italien weiter brodele. Laut Medienberichten könnte es bereits im Juli Neuwahlen geben, bislang war von Herbst bzw. Anfang kommenden Jahres die Rede gewesen. Dem von Präsident Sergio Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragte Carlo Cotarelli fehlt es an der nötigen Unterstützung im italienischen Parlament. Dies könnte für neue Unsicherheit sorgen, kommen doch die eurokritischen Parteien Fünf Sterne und Lega in Umfragen auf zusammen 60 Prozent der Stimmen.

Nicht zur Förderung der Kauflaune geeignet stimmt der Handelsstreit zwischen den USA und China. Die US-Regierung hat überraschend bekanntgegeben, trotz der jüngsten Entspannung an der Einführung von Importzöllen auf chinesische Güter festzuhalten. In Asien stehen die Börsen auch deswegen am Mittwoch unter Druck.

Im Streit um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium mit den Europäern zeichnet sich ebenfalls keine Entwarnung ab: EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström rechnet nicht mehr mit einem Einlenken Washingtons. Damit dürfte die Ausnahmeregelung am 1. Juni entfallen und die USA mit der Erhebung von Strafzöllen ernst machen.

Grünes Licht für Bayer und Monsanto

Für Einzelaktien finden sich wenig kursrelevante Nachrichten. Ausnahme ist Bayer, die um 2,5 Prozent auf 101,24 Euro steigen, nachdem die US-Behörden die Monsanto-Übernahme genehmigt haben. Im Handel verweist man aber vor allem auf das erhöhte Kursziel der UBS für die Aktie von 130 Euro. Die Frage sei nun, wie hoch die noch erwartete Kapitalerhöhung von Bayer ausfallen werde, so ein Händler. Sein Hausanalyst taxiere diese auf 5 Milliarden Euro. Angesichts der jüngsten Euro-Schwäche könnte der Kapitalbedarf allerdings auch höher ausfallen.

Dass BASF die Genehmigung aus Brüssel zum Kauf wichtiger Vermögenswerte von Bayer erhalten hat, bewegt die Aktie kaum - der Kurs legt mit dem Markt 0,2 Prozent zu. Die Nachricht komme nicht überraschend, heißt es.

Die Stimmung für die SAP-Aktie könnte von positiven Umsatzzahlen des Wettbewerbers Salesforce gestützt werden. SAP zeigen sich 0,3 Prozent höher.

Deutsche Börse verlieren 0,4 Prozent. Der Frankfurter Börsenbetreiber übernimmt die Devisenhandelsplattform GTX für 100 Millionen US-Dollar. Mit der Akquisitionen weitet das Devisensegment 360T der Deutsche Börse ihre Position im globalen Währungsmarkt aus. Ansonsten warten Anleger auf Neuigkeiten vom Investorentag in London.

Nach einer Hochstufung auf "Kaufen" durch die Commerzbank steigen die Titel der Merck KGaA als festester DAX-Wert um 3,2 Prozent.

Für die Vivendi-Aktie geht es im frühen Handel an der Pariser Börse um 3,8 Prozent nach unten. Bei der Versteigerung der französischen Fußball-Übertragungsrechte für die Jahre 2020 bis 2024 hat die Vivendi-Tochter Canal+ überraschend gegen Mediapro den Kürzen gezogen.

Im TecDAX ziehen Evotec um 1,0 Prozent an. Das Unternehmen erhält von Celgene eine weitere Zahlung über 6 Millionen US-Dollar, weil der Partnerschaft zusätzliche Zelllinien hinzugefügt wurden.

Für Isra Vision geht es nach Vorlage von Geschäftszahlen um 0,3 Prozent nach unten. Offenbar konzentrieren sich Anleger auf die schwächeren Umsätze. Die Aktie ist allein auf Wochensicht um fast 20 Prozent gestiegen, was zu Gewinnmitnahmen einlädt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.428,01 0,00 -0,13 -2,17 Stoxx-50 3.067,86 -0,01 -0,26 -3,46 DAX 12.703,13 0,29 36,62 -1,66 MDAX 26.350,13 0,27 70,23 0,57 TecDAX 2.787,99 0,27 7,49 10,24 SDAX 12.382,44 0,27 33,23 4,17 FTSE 7.631,48 -0,02 -1,16 0,55 CAC 5.414,94 -0,43 -23,11 1,93 Bund-Future 162,24% -1,07 1,89 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:33 Uhr Di, 17.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1595 +0,43% 1,1572 1,1559 -3,5% EUR/JPY 126,05 +0,54% 125,87 125,77 -6,8% EUR/CHF 1,1498 +0,49% 1,1487 1,1500 -1,8% EUR/GBP 0,8726 +0,20% 0,8720 1,1480 -1,9% USD/JPY 108,71 +0,11% 108,79 108,80 -3,5% GBP/USD 1,3288 +0,23% 1,3271 1,3270 -1,7% Bitcoin BTC/USD 7.484,51 -0,4% 7.540,02 7.437,25 -45,2% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,77 -0,81 -0,15 Deutschland 10 Jahre 0,32 0,25 -0,11 USA 2 Jahre 2,40 2,32 0,51 USA 10 Jahre 2,85 2,78 0,44 Japan 2 Jahre -0,15 -0,15 -0,01 Japan 10 Jahre 0,03 0,03 -0,02 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 66,80 66,73 +0,1% 0,07 +11,8% Brent/ICE 75,36 75,39 -0,0% -0,03 +15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,55 1.298,88 -0,1% -1,34 -0,4% Silber (Spot) 16,36 16,36 +0,0% +0,01 -3,4% Platin (Spot) 907,30 906,50 +0,1% +0,80 -2,4% Kupfer-Future 3,03 3,06 -1,1% -0,04 -9,0% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 30, 2018 04:05 ET (08:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.