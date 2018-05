Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vor kurzem noch gesehenen 13.000 Punkte sind beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900, -1,53%) in weite Ferne gerückt, so die Analysten der Nord LB. Zu sehr würden sich die Sorgen vor einem möglicherweise zunehmend EU- und Euro-feindlichen Italien unter Anlegern am deutschen Aktienmarkt (MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -1,29%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -1,84%) breit machen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...