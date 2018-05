Die Weng Fine Art AG (ISIN: DE0005181606) schlägt ihrer Hauptversammlung eine Erhöhung der Dividende für das Geschäftsjahr 2017 um 2 Cent auf 12 Cent je Aktie vor. Dies entspricht einer Anhebung um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Hauptversammlung findet am 6. Juli 2018 in Düsseldorf statt. Die noch zu beschließende Dividende wird am 11. Juli 2018 ausgeschüttet. Bezogen auf ...

