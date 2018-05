Bis Ende 2019, so die OECD, dürfte die Arbeitslosigkeit in den Industriestaaten auf den tiefsten Stand seit 1980 fallen. Trotz der guten Nachrichten überschatteten aber große Risiken die weltweiten Aussichten.

Die Arbeitslosigkeit in den Industriestaaten wird nach Prognose der OECD bis Ende des kommenden Jahres auf den tiefsten Stand seit 1980 fallen. "Das starke Wachstum, das wir aktuell beobachten, geht in vielen Ländern auch mit einer kräftigen Arbeitsplatzschaffung einher", sagte der Chevolkswirt der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), Alvaro Santos Pereira, am Mittwoch. Dadurch soll die Arbeitslosenquote in den 35 Mitgliedsländern ...

