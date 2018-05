Der Saatgutkonzern KWS Saat will das Gemüsesaatgutgeschäft von Bayer kaufen, das eigentlich an BASF gehen soll. Als Zugeständnis an die US-Behörden hat Bayer zugestimmt, Vermögenswerte im Umfang von rund neun Milliarden US-Dollar an BASF zu verkaufen, um so Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. KWS Saat hat unterdessen seine Offerte für das Nunhems-Geschäft des Leverkusener Konzerns erneuert, bereits im Januar hat KWS ein unverbindliches Angebot vorgelegt und bietet Bayer und deren Aktionären attraktive Konditionen zum Verkauf des Gemüsegeschäfts. Weitere Kaufdetails wurden aber nicht genannt.

KWS Saat mit Kurssprung

Aktionäre des kleineren Saatgutherstellers KWS sehen offenbar aber gute Chancen für den Erwerb von Bayer-Anteilen und kauften die Aktie am Mittwoch kräftig hoch. Zwar befindet sich das Wertpapier seit dem letzten Quartal 2017 und einem Verlaufshoch von 383,15 Euro noch immer in einem intakten Abwärtstrend, seit den ...

