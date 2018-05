Mainfirst hat Deutsche Bank nach einer Rede des neuen Konzernchefs Christian Sewing von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber auf 10 Euro belassen. Analyst Daniel Regli zeigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie nun zuversichtlicher, dass die Bank ihre Kostenziele für 2018 erreichen wird. Er hob seine Nettogewinnprognosen für 2018 und 2019 um jeweils 15 Prozent an, jene für 2020 erhöhte er um 8 Prozent. Das neue Anlagevotum gründe auf dem Umstand, dass die Aktie sein Kursziel unterschritten habe, hieß es./edh/tih

Datum der Analyse: 30.05.2018

ISIN DE0005140008

AXC0109 2018-05-30/10:50