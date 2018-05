In Italien droht inzwischen sogar ein Scheitern bei der Bildung der Übergangsregierung. Diese Unsicherheit hält den DAX auch am Mittwoch im Griff. Nach wie vor bewegt sich der deutsche Leitindex im Bereich der 200-Tage-Linie. An dieser Marke dürfte sich entscheiden, ob ein weiterer Abverkauf stattfindet oder eine rasche Erholung einsetzt.

