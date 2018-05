Die Kryptowährungen, allen voran der Bitcoin, sind zuletzt zunehmend aus dem medialen Fokus geraten. Es sieht jedoch bei den Anlegern anders aus. Viele von ihnen sehen Bitcoin & Co noch immer als ernsthafte Anlageform an - trotz aller Warnungen. Ist das schlau? Bundesbürger als Spekulanten? Eine neue Studie brachte es zu Tage: Jeder dritte Deutsche zieht Kryptowährungen als Geldanlage in Betracht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...