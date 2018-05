Zürich (ots) - Die Baukonjunktur konsolidiert sich im ersten

Quartal 2018. Die Auftragseingänge sowie die Arbeitsvorräte per Ende

März liegen etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Abgesehen von einer

kurzen, aber heftigen Kältephase schränkte die Witterung im 1.

Quartal 2018 die Bautätigkeit nur wenig ein. Die Umsätze im Schweizer

Bauhauptgewerbe konnten gegenüber dem Vorjahresquartal um 5.1 Prozent

gesteigert werden. Dies geht aus der neusten Quartalsstatistik des

Schweizerischen Baumeisterverbands (SBV) hervor.



Nach dem guten Baujahr 2017 deutet im aktuellen Jahr vieles auf

eine Konsolidierung auf hohem Niveau hin. Im ersten Quartal spielen

Witterungs- uns Saisoneffekte immer eine grosse Rolle. Abgesehen von

einer heftigen, aber eher kurzen Kältephase Ende Februar und Anfang

März hat der Winter die Bautätigkeit nicht übermässig eingeschränkt.

Die Umsätze im ersten Quartal konnten auch deshalb um 5.1% auf knapp

4.2 Milliarden Franken gesteigert werden.



Weitere Konsolidierung zu erwarten



Die Auftragseingänge sowie die Arbeitsvorräte per Ende März liegen

etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Dies gilt auch für die

Bauvorhaben, also die erwarteten Umsätze für das laufende, zweite

Quartal. Der Umsatzanstieg im ersten Quartal dürfte aufgrund dieser

Werte vorübergehender Natur sein. Insgesamt geht der SBV davon aus,

dass das Bauvolumen im laufenden Jahr konstant bis leicht rückläufig

sein wird.



Gewisse Risiken im Wohnungsmarkt



Seit einigen Jahren werden mehr neue Wohnungen gebaut als

nachgefragt, die Leerstände steigen. Beim gegenwärtigen

Bevölkerungswachstum - deutlich tiefer als noch vor ein paar Jahren -

gibt es schlicht eine zu geringe Nachfrage für die teilweise über

50'000 Wohneinheiten, welche in den letzten Jahren jährlich neu

erstellt worden sind. Es ist mit einer Korrektur bei der

Wohnbautätigkeit zu rechnen - je länger diese auf sich warten lässt,

desto deutlicher dürfte sie ausfallen. Kurzfristig stützen die tiefen

Renditen auf den Finanzmärkten aber den Mietwohnungsbau - für

Investoren sind Immobilien immer noch eine attraktive Alternative zu

Anleihen oder Aktien.



