Krypto-Anleger können kurzfristig aufatmen: Mit den kräftigen Gewinnen in den vergangenen Stunden haben nahezu alle großen Coins wichtige Unterstützungen bestätigt. IOTA führt die Gewinnerliste unter den Top 10 an. Die Gegenbewegung könnte sich als Auftakt einer noch stärkeren Rally erweisen, die in den nächsten Tagen gezündet wird. Mehr unter Bitcoin-Krypto.de

Den vollständigen Artikel lesen ...