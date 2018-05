Baierbrunn (ots) - Viel zu oft müssen kleine Kinder in die Notaufnahme einer Klinik, weil sie kleine, sehr feste Nahrung in die Luftröhre bekommen haben. Prof. Dr. Susanne Lau, Leiterin der Sektion für Pädiatrische Allergologie und Pneumologie am Berliner Universitätsklinikum, führt das im Apothekenmagazin "Baby und Familie" darauf zurück, dass vielen Kindern zu früh feste Nahrung gegeben wird. "Wenn sie noch keine oder wenige Backenzähne haben - diese kommen in der Regel nicht vor dem ersten Geburtstag -, können sie sowieso keine stückige Nahrung zerkleinern." Lau zufolge eignen sich harte, sehr feste Lebensmittel wie Nüsse grundsätzlich nicht für Kinder unter drei Jahren und ungeschälte, kleine Apfelteile und klein geschnittene Möhren nicht für Kinder unter zwei Jahren. Wenn Eltern ihre Kinder an feste Nahrung gewöhnen wollen, wie etwa beim Trend "Baby Led Weaning", empfiehlt Lau, weiche Lebensmittel zu geben, zum Beispiel Avocado, gekochtes Gemüse und weiche Getreideprodukte.



Die meisten Vorfälle passieren laut Lau beim Abendbrot. "Dann sind die Kinder besonders müde, regen sich schnell auf und atmen oft einen Teil ihrer Nahrung ein." Vieles davon könnten sie nicht abhusten, und es lande in den Atemwegen. Wichtig sei, immer in Ruhe zu essen - am besten im Sitzen, notfalls auch mal im Stehen. "Beim Herumlaufen, etwa auf dem Spielplatz, sollten Kinder nichts zu essen bekommen."



