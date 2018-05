Die ungewisse politische Lage in Italien lastet auch am Mittwoch auf den Börsen, allerdings ist eine kleine Gegenbewegung zu erkennen. Die Aktienkurse des Banken- und Versicherungs-Sektors können das gestern erreichte tiefe Kursniveau verteidigen. Die Bedeutung der Deutschen Bank schrumpft derweil weiter: Im DAX hat die Marktkapitalisierung des einst so stolzen Bankhauses nur noch einen Anteil von 1,8 Prozent - Platz 22. Auf dem letzten, 30. DAX-Platz "thront" die Commerzbank hinter der Lufthansa.

Den vollständigen Artikel lesen ...