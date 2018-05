Der Bundesinnenminister kündigt glaubhaft eine Qualitätsoffensive im Innenausschuss an. Das BAMF soll mehr Personal erhalten, die Verfahren könnten künftig länger dauern. Trotzdem bleiben viele offene Fragen.

Zum Ende einer langen Sitzung des Innenausschusses platzte es aus dem Innenpolitiker Gerold Reichenbach heraus: "Seit zwei Jahren erzählt man uns hier in diesem Ausschuss, dass demnächst alles besser wird", sagte er zu der BAMF-Chefin Jutta Cordt, die ihm gegenüber saß. "Das erinnert mich ein bisschen an diesen Witz: Sei fröhlich und lächele, es könnte schlimmer kommen, und es kommt dann schlimmer." Reichenbach sprach diese Worte am Morgen des 17. Mai 2017. Der Innenausschuss kam damals zusammen, um die Affäre um den Bundeswehrsoldaten Franco A. aufzuklären, der sich als syrischer Flüchtling ausgab - und einen Schutzstatus erhielt.

Damals sagte der Parlamentarische Staatssekretär Ole Schröder, der für das Bundesinnenministerium vor dem Ausschuss erschienen war, man sei zu der Erkenntnis gekommen, "dass Geschwindigkeit nicht alles ist, sondern, dass wir vor allen Dingen auf die Qualität innerhalb der Entscheidung zu achten haben."

Dass das damals nur ein Lippenbekenntnis war und es auch nach dem Fall Franco A. lediglich darum ging, möglichst viele Bescheide in möglichst kurzer Zeit abzuarbeiten - koste es, was es wolle - zeigten Dutzende Mails und Weisungen, die der WirtschaftsWoche vorliegen.

Der SPD-Politiker Reichenbach sitzt heute nicht mehr im Bundestag, sonst hätte er BAMF-Chefin Jutta Cordt vielleicht an diesem Dienstagnachmittag in Raum 2300 im Paul-Löbe-Haus darauf angesprochen, dass es nun das dritte Jahr ist, in dem alles besser werden sollte - und sich wenig getan hat. Aber zu erst einmal spricht der Bundesinnenminister Horst Seehofer persönlich. 30 Minuten trägt er vor. "Der Minister hat eine relativ gute Figur gemacht", sagt einer, der in der Sitzung dabei war und dem Minister sonst nicht allzu wohlgesonnen ist. Seehofer gab, wie auch schon der frühere Staatssekretär Ole Schröder, das Motto aus: Qualität geht vor Quantität.

Allerdings untermauerte er dieses, sodass es diesmal nicht nur wie ein reines Lippenbekenntnis wirkt. Dass das BAMF 1300 neue Stellen erhält, ist nahezu sicher. Zudem kündigte Seehofer an, die Qualitätssicherungsmaßnahmen würden dazu führen, dass der Bestand an anhängigen Asylverfahren wieder massiv anwachsen werde. Die aktuell ...

